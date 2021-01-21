ПриватБанк у будь-який момент може позбавити клієнтів засобів до існування

Як передає Politeka.net, на сайті Мінфіну опубліковано відразу кілька скарг на дії ПриватБанку, що стосуються раптового обнулення кредитного ліміту.

Для українців, які вважають, що на картці є гроші, стає справжньою несподіванкою звістка про те, що їх немає. Більш того, клієнти залишаються ще й з боргами.

"Багато років користуюся карткою ПриватБанку. Ніколи не було ніяких проблем. Був кредитний ліміт 40 000 грн. яким я користувався. Завжди вкладався в пільговий період. І раптом при черговій спробі розплатитися в магазині виявляю, що баланс карти негативний -38000. Банк взяв і без всяких повідомлень прибрав кредитний ліміт. Спасибі що загнали мене в борги", - поділився один зі скаржників.

Інший клієнт ПриватБанку розповів подібну історію.

"Цього місяця зробив кілька витрат, загалом на 14500 грн. Ліміт невеликий, всього 17500 ... на рахунку залишилася доступно ще 3000 грн. На мій подив, банк через пару днів обнулив ліміт, тим самим загнавши мене в несанкціонований офердрафт. "Велике спасибі", саме так необхідно працювати з клієнтами. Хочеться побажати вам знайти компетентних співробітників і переписати скрипти. Ви повинні розуміти, що коли клінти роблять покупки на суми в межах, які ви ж самі погодили, він має право погасити цю заборгованість за умовами, що ви прописали в договорі. Якщо ви вважаєте що клієнт "не гідний" ліміту, зменшуйте його на суму погашення, або на плюсовий баланс, якщо клієнт внесе більшу. Таким чином ви не будете ставити людей у скрутне становище, і опускати й без того опущену репутацію", - обурився українець.

Співробітники ПриватБанку не стали довго тягнути з відповіддю.

"Ми розуміємо, що зміна кредитного ліміту на картці без вашої ініціативи неприємна, - йдеться в офіційному коментарі. - І разом з тим, давайте подивимося на це з іншого боку, рішення ще може бути змінено в майбутньому. Для цього: продовжуйте активно користуватися послугами і продуктами банку, особливо карткою універсальною; можете надати документи, що підтверджують доходи. Виконання цих простих рекомендацій, значно збільшує шанси на отримання потрібного вам ліміту".

Нагадаємо, пропажа грошей з рахунків "Приватбанку" , про повернення можна забути

Також Politeka писала, що ПриватБанк масово списує гроші з картки" Універсальна", навіть без підтвердження