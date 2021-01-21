ПриватБанк в любой момент может лишить клиентов средств к существованию

Как передает Politeka.net, на сайте Минфина опубликовано сразу несколько жалоб на действия ПриватБанка, касающиеся внезапного обнуления кредитного лимита.

Для украинцев, полагающих, что на карточке имеются деньги, становится настоящей неожиданностью известие о том, что их нет. Более того, клиенты остаются еще и должны.

"Много лет пользуюсь картой Приватбанка. Никогда не было никаких проблем. Имелся кредитный лимит 40 000 грн. которым я пользовался. Всегда укладывался в льготный период. И вдруг при очередной попытке расплатиться в магазине обнаруживаю, что баланс карты отрицательный —38000. Банк взял и без всяких уведомлений убрал кредитный лимит. Спасибо что загнали меня в долги", - поделился один из жалобщиков.

Другой клиент ПриватБанка рассказал подобную историю.

"В этом месяце сделал несколько трат, в общем на 14500 грн. Лимит небольшой, всего 17500 … на счету осталась доступно еще 3000грн. К моему удивлению, банк через пару дней обнулил лимит, тем самым загнав меня в несанкционированный офердрафт. «Большое спасибо», именно так необходимо работать с клиентами. Хочеться пожелать вам найти компетентных сотрудников и переписать скрипты. Вы должны понимать, что когда клинты делают покупки на суммы в пределах, которые вы же сами согласовали, он имеет право погасить эту задолженность по условиям, что вы прописали в договоре. Если вы считаете что клиент «не достоин» лимита, уменьшайте его на сумму погашения, либо на плюсовой баланс, если клиент внесёт большую. Таким образом вы не будете ставить людей в затруднительное положение и опускать и без того опущенную репутацию", - возмутился украинец.

Сотрудники ПриватБанка не стали долго тянуть с ответом.

"Мы понимаем, что изменение кредитного лимита на карте без вашей инициативы неприятна, - говорится в официальном комментарии. - И вместе с тем, давайте посмотрим на это с другой стороны, решение еще может быть изменено в будущем. Для этого: продолжайте активно пользоваться услугами и продуктами банка, особенно карточкой Универсальной; можете предоставить документы, подтверждающие доходы. Выполнение этих простых рекомендаций, значительно увеличивает шансы на получение нужного вам лимита".

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