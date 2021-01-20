Клиенты недоумевают, почему ПриватБанк отказывает им в дальнейшем обслуживании

Новая жалоба появилась на тематическом портале Минфин.

По его словам, он получил зарплатную карту ПриватБанка, которую нужно было активировать в одном из отделений банка.

Но в отделении сотрудник банка его огорошил и заявил, что ПриватБанк не будет ему активировать карту без объяснения причин.

Теперь клиент жалуется, что по вине ПриватБанка он не может снять зарплату, ведь ему перечислили деньги, но получить он их не может.

"Мне на новой работе выдали зарплатную карту Приватбанка, которую нужно активировать в отделении банка. Когда я пришел в отделение активировать, сотрудник банка сказал мне, что банк не может активировать мне карту без обьяснения причины. На мой вопрос как мне активировать карту, ведь у меня на ней уже 2 недели моя зарплата, сказали «рекомендуем поменять банк». Как мне быть? как можно решить эту проблему?", - задался вопросом недовольный клиент.

"Уже проверяем, чем можем помочь в этой ситуации. Дополнительно свяжемся с вами по результату", - отреагировал на жалобу представитель банка.

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