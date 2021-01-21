Маша Єфросиніна влучно висміює українських селебріті, що рвонули в теплі краї

Як передає Politeka.net, 41-річна телеведуча публікує у своєму мікроблозі в Instagram "тролльні" ролики, в яких копіює зірок, які насолоджуються життям в тропічному раю (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, під "приціл" Єфросиніної вже потрапили такі артисти, як Настя Каменських, Дмитро Монатік і Оля Полякова. Всі троє віддпочивали або й досі відпочивають на Мальдівах.

"Королева ночі" поки що стала останньою, над ким пожартувала Єфросиніна.

"Льолік, #заздрістьнемоє, але повертайся вже - сніг тане...", - звернулася та до до Полякової в підписі.

Так, співачка нещодавно виклала в своєму TikTok кадри, на яких позувала біля басейну в бікіні кавового відтінку, з мокрим волоссям, і примальовував за допомогою програми метеликів. Наостанок, Оля, яка релаксувала на шезлонгу, похвалилася оголеними ніжками.

Єфросиніна майстерно обіграла вищезгадані кадри. Правда, бікіні дівчина натягнула зверху пуховика (зима ж і сніг, як не крути). А замість мокрих локонів телеведуча обв'язала голову шарфом, мотиляючи кінчиком ніби волоссям.

І в кінці - теж витягла ніжки, тільки не на шезлонгу, а на санках, спускаючись із засніженої гірки.

Користувачі бурхливо обговорюють побачене:

"Це вже моя улюблена рубрика! 😂 Маша ви 🔥😍"

"Позитив😁 😁 😁 чекаю вже хто буде наступний😅"

"Купальник на пуховику - новий тренд цієї зими 😂 👍"

"Це найкраще перевтілення 😍"

"Порвало 😂"

"комедійний талант👏"

Нагадаємо, розпатлана Полякова вразила зовнішнім виглядом після п'янки з Єфросиніною і Плакидюк.

Також Politeka писала, що грайлива Нікітюк покрутила декольте без ліфчика перед носом Єфросиніної.