Маша Ефросинина метко высмеивает украинских селебрити, рванувших в теплые края

Как передает Politeka.net, 41-летняя телеведущая публикует в своем микроблоге в Инстаграм "тролльные" ролики, в которых копирует звезд, наслаждающихся жизнью в тропическом раю (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, под "прицел" Ефросининой уже попали такие артисты, как Настя Каменских, Дмитрий Монатик и Оля Полякова. Все трое отдыхали или до сих пор отдыхают на Мальдивах.

"Королева ночи" пока что стала последней, над кем подшутила Ефросинина.

"Лёлик, #завистьнемоё, но возвращайся уже - снег тает...", - обратилась та к Поляковой в подписи.

Так, певица недавно выложила в своем TikTok кадры, на которых позировала возле бассейна в бикини кофейного оттенка, с мокрыми волосами, и пририсовав с помощью приложения бабочек. Напоследок, релаксирующая на шезлонге Оля похвасталась оголенными ножками.

Ефросинина мастерски обыграла вышеупомянутые кадры. Правда, бикини девушка натянула сверху пуховика (зима ж и снег, как ни как, кругом). А вместо мокрых локонов телеведущая обвязала голову шарфом, мотыляя кончиком будто волосами.

И в конце - тоже вытянула ножки, только не на шезлонге, а на санках, спускаясь с заснеженной горки.

Пользователи бурно обсуждают увиденное:

"Это уже моя любимая рубрика! 😂 Маша вы 🔥😍"

"Позитив😁😁😁 жду уже кто будет следующий😅"

"Купальник на пуховике - новый тренд этой зимы 😂👍"

"Это лучшее перевоплощение 😍"

"Порвало 😂"

"комедийный талант👏"

Напомним, растрепанная Полякова впечатлила внешним видом после пьянки с Ефросининой и Плакидюк.

Также Politeka писала, что игривая Никитюк покрутила декольте без лифчика перед носом Ефросининой.