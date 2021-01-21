Маша Ефросинина метко высмеивает украинских селебрити, рванувших в теплые края
Как передает Politeka.net, 41-летняя телеведущая публикует в своем микроблоге в Инстаграм "тролльные" ролики, в которых копирует звезд, наслаждающихся жизнью в тропическом раю (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Так, под "прицел" Ефросининой уже попали такие артисты, как Настя Каменских, Дмитрий Монатик и Оля Полякова. Все трое отдыхали или до сих пор отдыхают на Мальдивах.
"Королева ночи" пока что стала последней, над кем подшутила Ефросинина.
"Лёлик, #завистьнемоё, но возвращайся уже - снег тает...", - обратилась та к Поляковой в подписи.
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Так, певица недавно выложила в своем TikTok кадры, на которых позировала возле бассейна в бикини кофейного оттенка, с мокрыми волосами, и пририсовав с помощью приложения бабочек. Напоследок, релаксирующая на шезлонге Оля похвасталась оголенными ножками.
Ефросинина мастерски обыграла вышеупомянутые кадры. Правда, бикини девушка натянула сверху пуховика (зима ж и снег, как ни как, кругом). А вместо мокрых локонов телеведущая обвязала голову шарфом, мотыляя кончиком будто волосами.
И в конце - тоже вытянула ножки, только не на шезлонге, а на санках, спускаясь с заснеженной горки.
Пользователи бурно обсуждают увиденное:
"Это уже моя любимая рубрика! 😂 Маша вы 🔥😍"
"Позитив😁😁😁 жду уже кто будет следующий😅"
"Купальник на пуховике - новый тренд этой зимы 😂👍"
"Это лучшее перевоплощение 😍"
"Порвало 😂"
"комедийный талант👏"
Напомним, растрепанная Полякова впечатлила внешним видом после пьянки с Ефросининой и Плакидюк.
Также Politeka писала, что игривая Никитюк покрутила декольте без лифчика перед носом Ефросининой.