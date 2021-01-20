Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина похвасталась новой прической
Как передает Politeka.net, свежие кадры она выложила в "Инстаграм" сториз.
Ефросинина показала кадры со своим шестилетним сыном Александром.
«Саша принес звезду, которую спер в садике, и сказал, что это мне для красоты», - говорит телеведущая и закрывает лицо объемной звездой, вырезанной из бумаги.
Ефросинина пошутила, что есть маски, которые можно наложить на видео, а у нее будет реальная. При этом она отметила, что, по словам сына, так она выглядит лучше.
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«Опача, звездой становлюсь», - говорит она.
Телеведущая также похвасталась новой прической с челкой.
При этом на одном из сториз Ефросинина добавила следующий текст: «А папка наш, как обычно… До сих пор не заметил, что я челку отстригла… Так и живем».
Напомним, недавно Ефросинина подхватила китайский вирус и перенесла его в легкой форме. Чтобы восстановить форму звезду уже занимается в спортзале, хотя дается это труднее чем обычно.
"Первая тренировка после выздоровления – это гребаная жесть. Я будто банка с квашенными помидорами, и каждая помидорка весом с тонну", – описала свое состояние после занятий ведущая.
Напомним, растрепанная Полякова впечатлила внешним видом после пьянки с Ефросининой и Плакидюк.
Также Politeka писала, что игривая Никитюк покрутила декольте без лифчика перед носом Ефросининой.
А еще Politeka сообщала, что соблазнительная Ефросинина без лифчика показала, как сильно изменилась.