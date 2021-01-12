Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о тяжелых последствиях болезни

Как передает Politeka.net, недавно звезда подхватила китайский вирус и перенесла его в легкой форме. Теперь же она выложила в "Инстаграм" сториз и рассказала, как возвращает былую форму. Маша Ефросинина отправилась заниматься спортом, однако вскоре пожалела о своем решении.

На опубликованном фото ведущая одета в свитшот телесного цвета и белой наголовной повязке. Она сделала селфи, прислонившись головой к скатанному коврику и скосив глаза для забавной гримасы.

"Первая тренировка после выздоровления - это гребаная жесть... Я будто банка с квашеными помидорами... и каждая помидорка весом с тонну", - поделилась своими болезненными ощущениями Маша в описании.

Ранее она рассказывала, что во время болезни чувствовала себя неважно и не хотела выкладывать легкомысленные посты в социальных сетях. Две недели Ефросининой пришлось провести на самоизоляции, из-за чего пришлось отказаться от важных планов ради здоровья, как своего, так и окружающих.

"Чувствую себя (хре...) сносно. Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума от осознания того, КАКОЕ количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для пцр...", - отметила телеведущая в своем посте.

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