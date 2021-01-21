Стало відомо, коли хворому коронавірусом потрібна госпіталізація в стаціонар

Зазвичай коронавірусна хвороба протікає непередбачувано, тому якщо у пацієнта є складні "фонові захворювання, то краще лікуватися в стаціонарі".

Про це розповіла лікар-пульмонолог, завідуюча центром пульмонології клініки "Феофанія" Світлана Гук, передає ТСН.

Вона уточнила, що показник насичення крові киснем — один з факторів, який може свідчити про те, чи потрібна хворому COVID-19 госпіталізація в стаціонар.

"Коли показник сатурації - насичення крові киснем - нижче 92 відсотків. Якщо практично не збивається висока (вище 39-39,5 градуса) температура. Безумовно, терміново потрібно госпіталізувати тих, у кого ці два фактори поєднуються з важкою нирковою патологією, цукровим діабетом, перенесеним інфарктом або інсультом", — розповіла Світлана Гук.

Також раніше повідомлялося, що Максим Степанов уточнив, що в МОЗ не виключають, що 2021 рік пройде під знаком COVID-19, але сподіваються, що ситуація не буде такою важкою, як в 2020-му, і карантинні обмеження можна буде послабити.

"Якщо серйозно, коронавірус-абсолютно нова хвороба, яку ніхто до кінця ще не розуміє. Починаючи від симптоматики і закінчуючи наслідками. Всі слабо собі віддають звіт, у що це може вилитися", – зазначив міністр.

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