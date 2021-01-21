Стало известно, когда больному коронавирусом нужна госпитализация в стационар

Обычно коронавирусная болезнь протекает непредсказуемо, поэтому если у пациента есть сложные "фоновые заболевания, то лучше лечиться в стационаре".

Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующая центром пульмонологии клиники "Феофания" Светлана Гук, передает ТСН.

Она уточнила, что показатель насыщения крови кислородом — один из факторов, который может свидетельствовать о том, нужна ли больному COVID-19 госпитализация в стационар.

"Когда показатель сатурации — насыщение крови кислородом — ниже 92 процентов. Если практически не сбивается высокая (выше 39-39,5 градуса) температура. Безусловно, срочно нужно госпитализировать тех, у кого эти два фактора сочетаются с тяжелой почечной патологией, сахарным диабетом, перенесенным инфарктом или инсультом", — рассказала Светлана Гук.

Также ранее сообщалось, что Максим Степанов уточнил, что в Минздраве не исключают, что 2021 год пройдет под знаком COVID-19, но надеются, что ситуация не будет такой тяжелой, как в 2020-м, и карантинные ограничения можно будет ослабить.

"Если серьезно, коронавирус – абсолютно новая болезнь, которую никто до конца еще не понимает. Начиная от симптоматики и заканчивая последствиями. Все слабо себе отдают отчет, во что это может вылиться", – отметил министр.

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