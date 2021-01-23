Легендарний телеведучий Ларрі Кінг помер у медичному центрі
У суботу, 23 січня, стало відомо про смерть відомого телеведучого, який був кумиром мільйонів, передає Politeka.net. На момент смерті зірці було 87 років.
Йдеться про Ларрі Кінга, який вів власне шоу "Larry King Live" з 1985 по 2010 рік. Телеведучий у своїй програмі вів розмову в прямому ефірі з будь-якою знаменитістю: видатним політиком, бізнесменом, актором та ін.
Шоу набуло величезної популярності й вважалося найпопулярнішою передачею каналу CNN.
Про смерть 87-річного телеведучого повідомили на його сторінці в Твіттері.
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Відомо, що Ларрі Кінг помер у медичному центрі, куди на початку січня потрапив з китайським вірусом.
Варто відзначити, що ведучий у 2017 році боровся з раком легенів, а навесні 2019-го пройшов ангіопластику — відкриття заблокованих холестерином коронарних артерій, у 2020-му - переніс інфаркт.
Підкреслимо, що Ларрі Кінг за своє життя узяв понад п'ятдесят тисяч інтерв'ю з політиками, спортсменами, артистами та іншими знаменитостями.
У 2020 році Ларрі Кінг розповів - пішли з життя його двоє дітей. 65-річний син і 52-річна дочка померли з різницею в декілько тижнів.
Перший прийомний син Енді Кінг помер від серцевого нападу 28 липня, а дочка - від раку легенів.
Тоді Ларрі подякував небайдужим за співчуття і додав, що його родині потрібен деякий час, щоб прийти до тями після втрати.
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