Водій ніколи не думав, що його чекає така дивна пригода

Зокрема, в Миколаєві неадекватний чоловік в одних трусах напав на водія автомобіля Hyundai і сильно його побив.

Як тільки зловмисник це зробив, він відібрав його машину і зник у невідомому напрямку, повідомляє видання "Новини-N".

Інцидент стався рано вранці в понеділок, 25 січня, біля ресторану "Якіторія" на перетині Центрального проспекту і Малої Морської. У повідомленні сказано, що до водія підійшов чоловік, на якому була тільки нижня білизна, спочатку напав на водія, кілька разів його вдарив, після чого сів у Hyundai потерпілого і поїхав з місця події.

Постраждалий водій негайно викликав на місце події патрульну поліцію і повідомив про те, що трапилося. Наряд поліції почав прочісувати район і виявив викрадений транспортний засіб на перетині вулиць Садової та млинової. Викрадач знаходився всередині салону і як і раніше був в одних трусах, не пам'ятаючи, що накоїв. Як зазначають очевидці, викрадач перебував у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння.

Також раніше повідомлялося, що одеські поліцейські з гонитвою затримали чоловіка, який викрав чужий автомобіль. Згідно з наявною інформацією, правоохоронці отримали повідомлення та орієнтування про викрадення автомобіля Toyota.

Правоохоронці зажадали водія зупиниться, проте останній, проігнорувавши поліцейських, продовжив їхати в напрямку Миколаївської області.

Нагадаємо, що в Миколаєві поліція затримала колишнього народного депутата Олександра Жолобецького.

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