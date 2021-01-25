Водій ніколи не думав, що його чекає така дивна пригода
Зокрема, в Миколаєві неадекватний чоловік в одних трусах напав на водія автомобіля Hyundai і сильно його побив.
Як тільки зловмисник це зробив, він відібрав його машину і зник у невідомому напрямку, повідомляє видання "Новини-N".
Інцидент стався рано вранці в понеділок, 25 січня, біля ресторану "Якіторія" на перетині Центрального проспекту і Малої Морської. У повідомленні сказано, що до водія підійшов чоловік, на якому була тільки нижня білизна, спочатку напав на водія, кілька разів його вдарив, після чого сів у Hyundai потерпілого і поїхав з місця події.
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Постраждалий водій негайно викликав на місце події патрульну поліцію і повідомив про те, що трапилося. Наряд поліції почав прочісувати район і виявив викрадений транспортний засіб на перетині вулиць Садової та млинової. Викрадач знаходився всередині салону і як і раніше був в одних трусах, не пам'ятаючи, що накоїв. Як зазначають очевидці, викрадач перебував у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння.
Також раніше повідомлялося, що одеські поліцейські з гонитвою затримали чоловіка, який викрав чужий автомобіль. Згідно з наявною інформацією, правоохоронці отримали повідомлення та орієнтування про викрадення автомобіля Toyota.
Правоохоронці зажадали водія зупиниться, проте останній, проігнорувавши поліцейських, продовжив їхати в напрямку Миколаївської області.
Нагадаємо, що в Миколаєві поліція затримала колишнього народного депутата Олександра Жолобецького.
Як повідомляла Politeka, на Миколаївській трасі відбулася смертельна ДТП.
Також Politeka писала, що під Миколаєвом у ДТП загинув молодий український поліцейський.