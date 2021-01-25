Водитель никогда не думал, что его ждет такое странное приключение

В частности, в Николаеве неадекватный мужчина в одних трусах напал на водителя автомобиля Hyundai и сильно его избил.

Как только злоумышленник это сделал, он отобрал его машину и скрылся в неизвестном направлении, сообщает издание "Новости-N".

Инцидент произошел рано утром в понедельник, 25 января, возле ресторана "Якитория" на пересечении Центрального проспекта и Малой Морской. В сообщении сказано, что к водителю подошел мужчина, на котором было только нижнее белье, сначала напал на водителя, несколько раз его ударил, после чего сел в Hyundai пострадавшего и уехал с места происшествия.

Пострадавший водитель немедленно вызвал на место происшествия патрульную полицию и сообщил о случившемся. Наряд полиции начал прочесывать район и обнаружил угнанное транспортное средство на пересечении улиц Садовой и Мельничной. Похититель находился внутри салона и по-прежнему был в одних трусах, не помня, что натворил. Как отмечают очевидцы, угонщик находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Также ранее сообщалось, что одесские полицейские с погоней задержали мужчину, который похитил чужой автомобиль. Согласно имеющейся информации, правоохранители получили сообщение и ориентировку об угоне автомобиля Toyota.

Стражи порядка потребовали водителя остановится, однако последний, проигнорировав полицейских, продолжил ехать в направлении Николаевской области.

Напомним, что в Николаеве полиция задержала бывшего народного депутата Александра Жолобецкого.

Как сообщала Politeka, на Николаевской трассе произошло смертельное ДТП.

Также Politeka писала, что под Николаевом в ДТП погиб молодой украинский полицейский.