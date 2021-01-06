Під Миколаєвом у ДТП загинув молодий український поліцейський

У Миколаївській області, 6 січня, близько 6:00 на 128 км автодороги М-14 водій автомобіля BMW злетів з траси і врізався в дерево. Від отриманих поранень він помер на місці.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції області у Facebook.

За інформацією правоохоронців, водій не впорався з керуванням.

"Рустам вступив до лав патрульної поліції Миколаєва 2015 року, з честю і гідністю він вірно служив українському народу. Вранці патрульний їхав на власному авто, не впорався з керуванням і потрапив у ДТП. На жаль, ця поїздка стала останньою в його житті", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався на виїзді з Миколаєва в напрямку Одеси. Приблизно в кілометрі за Варварівкою, навпроти газової заправки, автомобіль раптово різко змінив траєкторію руху, злетів з дороги і врізався в дерево. Від отриманих травм молодий поліцейський помер на місці події.

Слідчі відкрили провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК.

Користувачі мережі на сторінці патрульної поліції в Facebook висловлюють своє співчуття рідним і близьким молодої людини:

"Дуже сумно... Запам'ятала Рустама по навчанню приємним, хорошою людиною, співчуття близьким!", "Співчуваю рідним, близьким і друзям! Велике горе, коли гинуть молоді... Світла пам'ять!", " Співчуття близьким і рідним. Вічна пам'ять".

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.