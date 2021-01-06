Под Николаевом в ДТП погиб молодой украинский полицейский

В Николаевской области, 6 января, около 6:00 на 128 км автодороги М-14 водитель автомобиля BMW слетел с трассы и врезался в дерево. От полученных ранений он скончался на месте.

Об этом сообщили на странице патрульной полиции области в Facebook.

По информации правоохранителей, водитель не справился с управлением.

"Рустам вступил в ряды патрульной полиции Николаевщины 2015 года, с честью и достоинством он верно служил украинскому народу. Утром патрульный ехал на собственном авто, не справился с управлением и попал в ДТП. К сожалению, эта поездка стала последней в его жизни", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел на выезде из Николаева в направлении Одессы. Примерно в километре за Варваровкой, напротив газовой заправки, автомобиль внезапно резко изменил траекторию движения, слетел с дороги и врезался в дерево. От полученных травм молодой полицейский скончался на месте происшествия.

Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

Пользователи сети на странице патрульной полиции в Facebook высказывают свое сочуствие родным и близким молодого человека:

"Очень грустно... Запомнила Рустама по учебе приятным, хорошим человеком, соболезнования близким!", "Сочувствую родным, близким и друзьям! Большое горе, когда гибнут молодые... Светлая память!", " Соболезнования близким и родным. Вечная память".

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.