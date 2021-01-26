Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, поділилася яскравими фото перед фотосесією

Модель Кім Лі є популярному діджеєм і з недавніх пір задумалася про акторську кар'єру, про що повідомила в розділі Сторі С в Instagram. Дівчина також стала моделлю, прикрасивши обкладинки популярних глянців. Тепер вона часто змінює образи заради рекламних зйомок.

Так, нещодавно Лі вирішила приміряти класичне чорне плаття з тонкої, практично прозорої тканини з вишивкою і лаконічним дизайном. Не обійшлося без пікантних деталей – глибоке декольте фактично до пупка змогло продемонструвати головні достоїнства Кім.

Сама вона не стала ховатися і з гордістю поділилася модним образом в сторі, роблячи акцент на бюсті. У ролику також можна помітити, як Лі повертається ближче до камери і дзеркала, а також нахиляється, виставляючи тим самим головне напоказ.

Ми також писали, що для рекламних фотосесій Лі завжди вибирає класичні наряди з акцентами на достоїнства.

При цьому модель сильно образ міняти не стала, а довгі локони і зовсім залишила розпущеним.

"Схоже на мільйон баксів; красивий дух 💖; Люблю тебе, королева 💙 Ти моя улюблена😘 🔥; приголомшливо😍❤; Краса!; Приголомшливо 🤍; чудово 🤯❤️😍; ідеально😍; приголомшливо 😍; чудовий вид, завела в транс! 🔥 ; Прокляття це фото 🔥; я дивився твоє шоу який ти ді-джей яку музику ти граєш; Королева 🖤; чудово 🔥; Абсолютно красивий обрпз! Така королева!».

Нагадавши, корейська Кардашьян випустила на свободу з декольте розкішний бюст

А ще Politeka писала, що корейська Кардашьян засліпила своїми соковитими "делікатесами" в декольте до пупка

Також Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян спокусила своїми солодкими обсягами в безсоромному ТОПі