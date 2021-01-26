Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, поделилась яркими фото перед фотосессией

Модель Ким Ли является популярном диджеем и с недавних пор задумалась об актерской карьере, о чем сообщила в разделе Стори с в Инстаграм. Девушка также стала моделью, украсив обложки популярных глянцев. Теперь она часто меняет образы ради рекламных съемок.

Так, недавно Ли решила примерить классическое черное платье из тонкой, практически прозрачной ткани с вышивкой и лаконичным дизайном. Не обошлось без пикантных деталей – глубокое декольте фактически до пупка смогло продемонстрировать главные достоинства Ким.

Сама она не стала скрываться и с гордостью поделилась модным образом в Стори, делая акцент на бюсте. В ролике также можно заметить, как Ли поворачивается поближе к камере и зеркалу, а также наклоняется, выставляя тем самым главное напоказ.

Мы также писали, что для рекламных фотосессий Ли всегда выбирает классические наряды с акцентами на достоинства.

При этом модель сильно образ менять не стала, а длинные локоны и вовсе оставила распущенными.

«Похоже на миллион баксов; Красивый дух 💖; Люблю тебя, королева 💙 Ты моя любимая 😘🔥; Потрясающе 😍❤; Красота!; Потрясающе 🤍; Великолепно 🤯❤️😍; Идеально 😍; Потрясающе 😍; Великолепныйвид, завела в транс! 🔥; Проклятье это фото 🔥; Я смотрел твое шоу какой ты ди-джей какую музыку ты играешь; Королева 🖤; Великолепно 🔥; Абсолютно красивый обрпз! Такая королева!».

Напомним, корейская Кардашьян выпустила на свободу из декольте роскошный бюст

А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян ослепила своими сочными "деликатесами" в декольте до пупка

Также Politeka сообщала, что корейская Кардашьян соблазнила своими сладкими объемами в бесстыжем топе