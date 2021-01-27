У Москві помер заслужений артист РРФСР, актор театру і кіно Юрій Лахін

Йому було 68 років. На початку грудня він потрапив до лікарні з коронавірусом.

Про це у своєму Facebook повідомив драматург Микола Коляда. Про смерть Лахіна стало відомо 27 січня.

«Сумна новина прийшла з Москви. Помер Юрій Лахін. Колись він був провідним актором у Свердловській драмі. Грав все», — написав Коляда.

На початку грудня Лахін потрапив до лікарні. Лікарі зробили тест на коронавірус - він виявився позитивним. З тих пір його стан не поліпшувався, і в кінці грудня медики перевели його на ШВЛ.

Він мав українське коріння, адже актор народився в Запоріжжі 23 липня 1952 року. У ранньому дитинстві разом з сім'єю переїхав на Урал — там же виріс і закінчив школу. Після чого вступив до Свердловського театрального училища, випустився з нього в 1978 році.

Найбільшу популярність здобув завдяки зйомкам в серіалах «Ліквідація», «Молодіжка», «Вічний поклик»,«Громови».

Під публікацією драматурга користувачі мережі висловлюють своє співчуття і підтримку близьким Лахіна: «Юра... прекрасний був - не тільки актор, а людина, одночасно сильна і..ніжна чи що», «Юра... Царство Небесне...», «Ох, зовсім недавно переглядала «Ліквідацію», він там дуже гідно грав. Шкода, зовсім не вік»

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