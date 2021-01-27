В Москве скончался заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин

Ему было 68 лет. В начале декабря он попал в больницу с коронавирусом.

Об этом в своем Facebook сообщил драматург Николай Коляда. О смерти Лахина стало известно 27 января.

«Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Играл все», — написал Коляда.

В начале декабря Лахин попал в больницу. Врачи сделали тест на коронавирус — он оказался положительным. С тех пор его состояние не улучшалось, и в конце декабря медики перевели его на ИВЛ.

Он имел украинские корни, ведь актер родился в Запорожье 23 июля 1952 года. В раннем детстве вместе с семьей переехал на Урал — там же вырос и закончил школу. После поступил в Свердловское театральное училище, выпустился из него ы 1978 году.

Наибольшую известность получил благодаря съемкам в сериалах «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов» и «Громовы».

Под публикацией драматурга пользователи сети выражают свое сочувствие и поддержку близким Лахина: «Юра... прекрасный был - не только актер, а человек, одновременно сильный и..нежный что ли», «Юра... Царствие небесное...», «Ох, совсем недавно пересматривала "Ликвидацию", он там очень достойно играл. Жаль, совсем не возраст».

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, остановилось сердце именитого украинского комика.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.