Цього року зима розійшлася не на жарт

В Україні продовжаться снігопади, а температура буде і далі сповзати вниз

Як розповіли синоптики Укргідрометцентру, в п'ятницю, 29 січня, українців чекає подальше похолодання. Опади стануть трохи менш рясними, проте в багатьох областях продовжить сніжити.

Зокрема, невеликі снігопади пройдуть у центрі, а от у північно-східних областях снігу випаде вже побільше. На Сході і в південно-східних областях очікується сніг з дощем. На півдні та Заході істотних опадів не очікується.

Синоптики також попередили, що по всій Україні за винятком південного сходу на дорогах очікується ожеледь. Вітер буде Південно-західним зі швидкістю 7-12 м/с, при цьому на Сході та в Приазов'ї пориви вітру місцями сягатимуть швидкості 15-20 м/с.

Вночі температура в середньому по країні коливатиметься в межах -1 ... -4 градусів. Найхолодніше буде в центрі і на північному заході, де градусники покажуть до -6. Вдень в Україні очікується від -2 до + 4 градусів. Найтепліше буде в анексованому Криму, де повітря прогріється до + 6 градусів.

У Києві 29 січня пройде невеликий сніг. На дорогах утворюється ожеледь. Вітер у столиці буде Південно-західним зі швидкістю 7-12 м/с.вночі температура опуститься до 4-6 градусів нижче нуля, а вдень коливатиметься в межах від -1 до +1 градуса.

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