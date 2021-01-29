В этом году зима разошлась не на шутку

В Украине продолжатся снегопады, а температура будет и дальше сползать вниз

Как рассказали синоптики Укргидрометцентра, в пятницу, 29 января, украинцев ждет дальнейшее похолодание. Осадки станут немного менее обильными, однако во многих областях продолжит снежить.

В частности, небольшие снегопады пройдут в Центре, а вот в северо-восточных областях снега выпадет уже побольше. На Востоке и в юго-восточных областях ожидается снег с дождем. На Юге и Западе существенных осадков не ожидается.

Синоптики также предупредили, что по всей Украине за исключением Юго-Востока на дорогах ожидается гололед. Ветер будет юго-западным со скоростью 7-12 м/с, при этом на Востоке и в Приазовье порывы ветра местами будут достигать скорости 15-20 м/с.

Ночью температура в среднем по стране будет колебаться в пределах -1…-4 градусов. Холожнее всего будет в Центре и на Северо-Западе, где градусники покажут до -6. Днем в Украине ожидается от -2 до +4 градусов. Теплее всего будет в аннексированном Крыму, где воздух прогреется до +6 градусов.

В Киеве 29 января пройдет небольшой снег. На дорогах образуется гололед. Ветер в столице будет юго-западным со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура опустится до 4-6 градусов ниже ноля, а днем будет колебаться в пределах от -1 до +1 градуса.

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