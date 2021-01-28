Южный циклон со снегами и гололедом изменит планы некоторых украинцев
Свежий прогноз погоды на 29 января обнародовала Наталья Диденко в своем микроблоге.
Она предупредила, что завтра водителям на летней резине не стоит выезжать не стоит из-за снега, гололеда, порывистого ветра.
"Снег в пятницу ожидается в северных, западных областях и Винницкой области. Ближайшей ночью также циклон еще будет влиять на погоду центральной части и Юга, будут идти снег и мокрый снег. А вот завтра днем в южной части Украины и в большинстве центральных областей ситуация стабилизируется, осадки послабнуть и прекратятся", - отметила авторитетный синоптик в своем Facebook.
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По прогнозам Натальи Диденко, осадки днем возможны на Харьковщине, в под вечер снег и дождь доберутся до Донецкой и Луганской областей.
Уже ночью украинцев почувствуют морозы, которые пришли вместе с циклоном: температура будет колебаться до -9, а в ночь на субботу похолодание усилится.
На крайнем Юге днем до +6, а в других регионах - от -3 до +2 градусов.
"В Киеве завтра периодически будет снежить, во второй половине дня снег ослабеет и прекратится. На дорогах гололедица, внимательно с дистанциями! Ближайшей ночью уже в столице морозец, -5-7 градусов, завтра днем ожидается 0-2 градуса мороза. Погода остается непростой...",- резюмировала Диденко в своем микроблоге.
Ранее мы сообщали, что сильный снегопад так засыпал трассу Киев-Одесса, что по ней не может двигаться спецтехника.
Осадки начались еще 27 января и не прекращаются до сих пор. В результате непогоды остановились грузовики, а из-за них и другой транспорт.
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