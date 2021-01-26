Погода в Украине снова ухудшится из-за очередного циклона

Свежий прогноз погоды обнародовала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на этот раз в Украину придет циклон с дождями и снегопадами.

"Осадки сильные будут, однако не везде. Больше всего достанется центральной части Украины, на юго-западе будет сложная погода. Потянется крыло циклона через Полтавщину к Сумщине", - предупредила Диденко в своем микроблоге.

А уже под вечер 27 января и ночью 28 циклон подчинит себе почти все северные регионы, из-за чего небольшие осадки будут на Западе и юго-востоке.

"На остальной территории Украины-сложная ветреная погода со снегопадами или дождями, в зависимости от температуры воздуха", - продолжила синоптик.

На Западе ожидается от -1 до -3 градусов, на Востоке - до +7. Теплее всего будет в южных регионах: в Одесской области до +9, а в Крыму - до +10 градусов.

Снежный циклон также повлияет на погоду в Киеве. Днем будет облачно и прохладно, температура около нуля. Вечером возможен снег.

Ранее синоптики предупреждали о мощном снегопаде, который обрушится на Карпаты. Накануне там выпал снег. Местами снежный покров достигает метра в высоту.

В связи с этим синоптики предупреждают об опасности схода лавин в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Туристам советуют не выходить в горы.

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