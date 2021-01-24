Погода в Україні 24 січня зіпсує настрій сльотою і негодою

Як пише Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в неділю українці не зможуть насолодитися прогулянками на свіжому повітрі, адже практично у всіх регіонах очікуються дощі. При цьому, температура повітря буде досить комфортною.

Так, у західних областях очікується 4-8 тепла вдень і сильні дощі, які йтимуть весь день. Сніг, який випав раніше, остаточно розтане, створивши неприємну атмосферу на вулиці.

На Сході дощі пройдуть лише місцями. У Донецькій і Луганській областях опадів не очікується. У Дніпрі та Запоріжжі можливий невеликий дощ. Температура повітря очікується на рівні 4-7 градусів тепла.

У центральних областях також очікуються опади. Температура повітря складе 5-7 градусів. Вночі буде трохи прохолодно - до 0-2 градусів.

У південних регіонах очікуються сильні опади. Вдень температура повітря підніметься до 10 градусів тепла.

Варто відзначити, що невелике потепління тимчасове. Вже через пару днів, за прогнозами синоптиків, очікується зниження температури до -1..-2 градусів. Дощ поступово перейде в мокрий сніг, а в деяких регіонах знову випаде сніг.

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