Погода в суботу, 23 січня, здивує українців. Зима, здається, відступає
На більшій частині території України буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Тільки в Карпатах і Закарпатті можливі дощі з мокрим снігом. На дорогах країни, крім південних областей, місцями збережеться ожеледиця.
Згідно з даними Укргідрометцентру, в суботу, 23 січня, погода буде наступною:
- у центральних областях: вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+ 2 °С, вдень +2...+5 °С.
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- на заході країни: вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+ 2 °С, вдень +8...+ 11 °с.
- у північних регіонах: вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+ 1 °С, вдень +2...+ 5 °С.
- на сході країни: вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+ 3 °С, вдень +3...+ 6 °с.
- і на півдні: вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+ 5 °С, вдень + 8...+ 11 °с.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-9 м / с. Температура повітря вночі -1...+ 2 °С, вдень +1...+ 4 °с.
Раніше ми розповідали, за інформацією народного синоптика Наталії Діденко, сильні морози відступили й найближчим часом Україну накриє небувале потепління. Те, що відбувається, схоже на ефект "бабиного літа".
Після вихідних погода дещо погіршиться.
"У понеділок в Україні буде розважатися циклон, будуть переважати дощі (на заході - сніг) і сильний вітер, - попередила Діденко. - Так що голови й майно тримайте в безпеці та турботі)".
Нагадаємо, в Україну нагряне потепління, синоптик назвала дати аномальної "спеки": "буде до +10"
Як повідомляла Politeka, Київ побив температурний рекорд: "Такого не було 140 років"