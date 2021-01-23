Погода в субботу, 23 января, удивит украинцев. Зима, похоже, отступает
На большей части территории Украины будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Только в Карпатах и Закарпатье возможны дожди с мокрым снегом. На дорогах страны, кроме южных областей, местами сохранится гололедица.
Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 23 января, погода будет следующей:
- в центральных областях: ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2…+5 °С.
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- на западе страны: ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +8...+11 °С.
- в северных регионах: ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
- на востоке страны: ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.
- и на юге: ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +8...+11 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.
Ранее мы рассказывали, по информации народного синоптика Натальи Диденко, сильные морозы отступили и в ближайшее время Украину накроет небывалое потепление. Происходящее сродни эффекту "бабьего лета".
После выходных погода несколько ухудшится.
"В понедельник в Украине будет развлекаться циклон, будут преобладать дожди (на западе - снег) и сильный ветер, - предупредила Диденко. - Так что головы и имущество держите в безопасности и заботе)".
Напомним, в Украину нагрянет потепление, синоптик назвала даты аномальной "жары": "Будет до +10"
Как сообщала Politeka, Киев побил температурный рекорд: "Такого не было 140 лет"