Горячий воздух со стороны Средиземного моря принесет в Украину долгожданное потепление после снега и морозов

Начиная с 20 января, температура в Украине начнет постепенно повышаться вскоре будет до +10 градусов. Все благодаря теплым воздушным массам, которые ударят с юга и временно прогонят морозы, передает "РБК-Украина" слова представителя Укргидрометцентра Натальи Голени.

По новому прогнозу, 20 января будет еще достаточно холодно, в среднем от -15 до -20 градусов ночью и до -10 градусов днем. На севере и северо-востоке Украины ожидается 21-26 градусов мороза ночью и до -17 градусов в дневное время. Чуть выше температура поднимется в западных областях и на Крымском полуострове (от -4 до -9 градусов ночью и от -2 до +3 днем).

После этого, 21-22 января, теплая погода воцарится во всех регионах, лишь в северных и северо-восточнх областях может быть 15-20 градусов мороза, а в восточных прогнозируют до -20 градусов ночью и от -3 до -8 градусов днем. 22 января на Юге и Западе страны предвидся потепление до нуля ночью, а днем будет до 10 градусов тепла. В остальных областях нужно готовиться к небольшим ночным морозам и теплой погоде днем - до 6 градусов с отметкой "плюс", на Востоке ожидают 4-9 градусов мороза в ночное время, а с утра термометры будут показывать около нуля.

"На выходных теплая погода в Украине сохранится", - подчеркнула Голеня.

Вместе с повышением температуры 21 января на Запад придет легкий снегопад, а на следующий день Прикарпатье и Закарпатье накроют дожди. В других регионах Украины осадков не прогнозируют, может быть лишь туман.

Напомним, сильные морозы добьют украинцев, температура слетит с катушек

Как сообщала Politeka, зима добьет украинцев температурными качелями от -30 до + 3, где ожидать погодного удара

Также Politeka писала, что морозы до -16 и дожди ударят по украинцам, погода готовит новые пытки после гололеда: "С 14 декабря..."