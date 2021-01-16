"Найхолодніше буде в..."

Погода підготувала суворі подарунки українцям на завтра, 17 січня

Свіжий прогноз погоди у своєму мікроблозі опублікувала авторитетний синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що українцям у неділю варто готуватися до сильних морозів.

За прогнозом Наталки Діденко, у деяких українських регіонах температура може сягати позначки у -30 градусів.

"Найближчої ночі температура повітря становитиме -17-23 градуси, на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині -22-28 градусів, можливо, місцями до -28-30 градусів. Вдень 17-го січня у більшості областей України очікується -10-17 градусів", - попередила синоптик своїх підписників.

Трохи тепліше буде у західних областях та на Півдні: вночі -9-15 градусів, вдень -3-10 градусів (окрім Волині та Рівненщини).

Що стосується опадів, то сніг можливий у Криму та Приазов'ї. У Києві завтра, 17 січня, вночі до -20 градусів, а вдень - від -13 до -15.

"Морози в Україні протривають до Івана, до 20-го січня. 21 січня прийде до нас інша повітряна маса, явно тепліша, тому метеозалежним людям - приготуватися, бо стрибок буде значним: від -20 градусів вночі до +1+3 градусів вдень!", - позитивно резюмувала Наталка Діденко у свіжому прогнозі.

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