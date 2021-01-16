У суботу, 16 січня, в Україну прийдуть сильні морози, які в наступні дні тільки зміцняться

Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, вихідні в країні почнуться з морозної і сонячної погоди. Хмарність і опади у вигляді снігу очікуються тільки на заході країни. На дорогах можлива ожеледиця.

По всі території України температура вночі опуститься до -14...-20 градусів. Вдень в середньому по країні очікується від -9 до -14 градусів.

Найтепліше буде в окупованому Криму, де температура опуститься тільки до -4...-6 градусів. В цілому, в південних регіонах температура буде триматися в межах -5 ... -8 градусів.

А ось найсильніші морози очікуються в північних областях - у Чернігові та Сумах. Там температура опуститься до -12...-14 градусів.

До Києва також прийдуть морози аж до -14 градусів, проте день буде без опадів. При цьому, рятувальники попередили про можливу ожеледицю.

У свою чергу, рятувальники ДСНС також попередили про різке похолодання з 15 по 18 січня. Людям повідомили про те, що температура повітря сильно впаде.

Синоптики попереджають, що такі екстремальні для України температури протримаються кілька днів.

Найхолодніше буде в неділю, 17 січня, в деяких регіонах температура опуститься до -28 градусів в нічний час.

Найважче доведеться жителям півночі і Сходу України, на Заході і півдні також будуть морози, але не такі сильні.

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