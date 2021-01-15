Где будет холоднее всего

Погода в Украине испытает на прочность, резкое похолодание ударит уже в ближайшие дни

Температура существенно снизится уже в пятницу, 15 января. Об этом свидетельствует прогноз Gismeteo.

Холоднее всего будет в воскресенье, 17 января, в некоторых регионах температура опустится до -28 градусов в ночное время.

Тяжелее всего придется жителям Севера и Востока Украины, на Западе и Юге также будут морозы, но не такие сильные.

Снег в этот период может порадовать жителей западных и южных областях, а в остальных регионах осадки маловероятны.

Самыми холодными будут дни с 16 по 19 января, а 20-24 числа температура поднимется выше ноля и пойдут дожди.

В Киеве 16-19 января днем ожидается -12... -15 градусов, ночью -17... -19 мороза.

Ниже всего температура в эти дни опустится на северо-востоке. Там днем прогнозируют -12... -20, а ночью от -20 до -28 градусов.

На Западе днем ожидается -6... -12 градусов, ночью -13... -20, а на Юге днем -5... -11, ночью -9... -14 мороза.

У же предупредили о резком похолодании украинцев и спасатели.

В ГСЧС сообщили, что 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 грудусов мороза, местами в северных областяхможет быть до 21 градуса мороза, днем до 10-16 градусов мороза. Такая погода сохранится и 17-18 января, потепления еще ожидать не стоит.

Отмечается, что в Киеве 15-16 января также ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градусов мороза, днем до 11-15 градусов мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

По Киевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градуса мороза, местами до 21 градуса мороза, днем до 11-16 градусов мороза. 17-18 января также будут морозы.

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