Погода в Украине испытает на прочность, резкое похолодание ударит уже в ближайшие дни
Температура существенно снизится уже в пятницу, 15 января. Об этом свидетельствует прогноз Gismeteo.
Холоднее всего будет в воскресенье, 17 января, в некоторых регионах температура опустится до -28 градусов в ночное время.
Тяжелее всего придется жителям Севера и Востока Украины, на Западе и Юге также будут морозы, но не такие сильные.
Снег в этот период может порадовать жителей западных и южных областях, а в остальных регионах осадки маловероятны.
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Самыми холодными будут дни с 16 по 19 января, а 20-24 числа температура поднимется выше ноля и пойдут дожди.
В Киеве 16-19 января днем ожидается -12... -15 градусов, ночью -17... -19 мороза.
Ниже всего температура в эти дни опустится на северо-востоке. Там днем прогнозируют -12... -20, а ночью от -20 до -28 градусов.
На Западе днем ожидается -6... -12 градусов, ночью -13... -20, а на Юге днем -5... -11, ночью -9... -14 мороза.
У же предупредили о резком похолодании украинцев и спасатели.
В ГСЧС сообщили, что 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 грудусов мороза, местами в северных областяхможет быть до 21 градуса мороза, днем до 10-16 градусов мороза. Такая погода сохранится и 17-18 января, потепления еще ожидать не стоит.
Отмечается, что в Киеве 15-16 января также ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градусов мороза, днем до 11-15 градусов мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.
По Киевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градуса мороза, местами до 21 градуса мороза, днем до 11-16 градусов мороза. 17-18 января также будут морозы.
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