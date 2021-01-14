На какой день выпадет пик холодов

Воздушная масса арктического происхождения услышала просьбы украинцев и посетит страну с лютыми морозами

Свежий прогноз погоды обнародовала синоптик Наталья Диденко.

Уже в ночь на 15 января температура воздуха снизится до-5-12 градусов, а холоднее всего будет на Севере.

На Востоке синоптики прогнозируют до -7, а на Юге - от -1 до -4. А уже днем завтра, 15 января, столбики термометров еще больше опустятся.

"Столбики термометров будут колебаться в пределах -4-11 градусов, на Юге еще задержатся выше градуса, 0,-3. На дорогах гололедица! Снег будет подсыпать периодически и неравномерно, небольшой, максимум умеренный", - продолжила Диденко.

Синоптик также отметила, что до конца недели в Украине столбики термометров опустятся до -23 градусов, но успокоила, поскольку потепление и ослабление морозов ожидается с 21 января.

"В Киеве пятница будет холодной-одевайтесь очень тепло. Ожидается 10-12 градусов мороза. Выходные и в начале следующей недели, в Сочельник, на Крещение, морозы в столице окрепнут в ночные -15-20 градусов", - добавила Наталья Диденко в свежем прогнозе погоды на завтра.

Ранее мы уже рассказывали, что в Украину придут мощные морозы до -21, поэтому общество уже предупредили, что из-за похолодания могут не выдержать коммуникации.

Из-за этого в домах может пропасть свет, отопление и даже вода.

Проблема в том, что в Украине до сих пор прокладывают стальные трубы, тогда как во всех развитых странах используют пластик или керамику.

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