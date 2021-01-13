Різке похолодання і рясні опади можуть обернутися серйозними наслідками для українців

Синоптики прогнозують, що з 13 січня в Україні починається люта зима з хуртовинами, передає Politeka.net. Екс-голова Київської міської адміністрації Володимир Бондаренко попередив, що комунікації ризикують не витримати морозів, пишуть Vesti, через це в будинках може пропасти світло, опалення і навіть вода.

Проблема в тому, що в Україні досі прокладають сталеві труби, тоді як у всіх розвинених країнах використовують пластик або кераміку. Метал дуже вразливий до перепадів температур, особливо при водопостачанні. У разі аварії підземні комунікації будуть лагодити дуже довго, особливо в умовах суворої погоди, весь цей час мешканцям доведеться сидіти без води та опалення, краще запастися заздалегідь.

Електромережі також можуть не витримати навантажень, адже при жорсткому карантині більшість людей проведуть вихідні вдома, включать багато електроприладів. Краще приготуватися до відключення світла: зарядити акумулятори, запастися свічками і розчистити на балконі місце для продуктів з холодильника.

За даними ДСНС, вже зараз по всій Україні почалися проблеми, так через погоду без світла опинилися 55 населених пунктів. Сніг і сильний вітер позривали дроти в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій і Миколаївській областях, ремонтні бригади вже усувають пошкодження. У багатьох регіонах вже терміново оголосили штормове попередження, снігопади очікуються в центральних, південних і східних областях, місцями замети можуть досягати 15 сантиметрів. З 14 січня очікуються морози до -21 градусів, які протримаються мінімум до понеділка.

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