Резкое похолодание и обильные осадки могут обернуться серьезными последствиями для украинцев
Синоптики прогнозируют, что с 13 января в Украине начинается лютая зима с метелями, передает Politeka.net. Экс-глава Киевской городской администрации Владимир Бондаренко предупредил, что коммуникации рискуют не выдержать морозов, пишут Vesti, из-за этого в домах может пропасть свет, отопление и даже вода.
Проблема в том, что в Украине до сих пор прокладывают стальные трубы, тогда как во всех развитых странах используют пластик или керамику. Металл очень уязвим к перепадам температур, особенно при водоснабжении. В случае аварии подземные коммуникации будут чинить очень долго, особенно в условиях суровой погоды, все это время жильцам придется сидеть без воды и отопления, лучше запастись заранее.
Электросети также могут не выдержать нагрузок, ведь при жестком карантине большинство людей проведут выходные дома, включат много электроприборов. Лучше приготовиться к отключению света: зарядить аккумуляторы, запастись свечами и расчистить на балконе место для продуктов из холодильника.
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По данным ГСЧС, уже сейчас по всей Украине начались проблемы, так из-за погоды без света оказались 55 населенных пунктов. Снег и сильный ветер посрывали провода в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях, ремонтные бригады уже устраняют повреждения. Во многих регионах уже срочно объявили штормовое предупреждение, снегопады ожидаются в центральных, южных и восточных областях, местами сугробы могут достигать 15 сантиментров. С 14 января ожидаются морозы до -21 градусов, которые продержатся минимум до понедельника.
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