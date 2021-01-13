Погода в Украине 13 января расстроит украинцев резким ухудшением погодных условий

Как передает Politeka.net со ссылкой на сайт Укргидрометцентра, в среду практически на всей территории Украины ожидаются осадки. В зависимости от температуры воздуха жители разных регионов увидят снег или дождь со снегом.

Больше всего осадков ожидается в восточных регионах. Ночью будет идти снег, а днем возможен мокрый снег. Температура подпортит зимнее настроение, поднявшись до 1 градуса тепла.

В западных регионах будет меньше снега, местами пройдет снег с дождем. Температура воздуха будет колебаться в районе 1 градуса тепла.

Холоднее всего 13 января будет в центральных регионах, включая Киев. В столице днем похолодает до -4 градусов. Днем будет снежно, а ночью осадков не ожидается.

На Юге, к удивлению местных жителей, тоже будет холоднее, чем в других регионах Украины. В Одесской и Николаевской областях ожидается -2 градуса. Не обойдется и без осадков в виде снега и мокрого снега.

Как ранее сообщала популярный синоптик Наталка Диденко, в Украину идет мощный циклон, который обеспечит непогоду по всей территории страны. Циклон придет с Юга, поэтому первыми от плохой погоды пострадают южные области.

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