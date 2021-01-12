Кому не пощастить з погодою

Українцям варто готуватися до потужного циклону, який суттєво погіршить погоду у країні

Терміновий прогноз погоди з'явився в особистому мікроблозі синоптика Наталки Діденко.

За її словами, через південний циклон погода суттєво погіршиться вже в ніч на 13 січня, через який можливі дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця та штормовий північно-східний вітер.

Впродовж доби погані погодні умови охоплять південно-східну частину України, а також Полтавську, Сумську, Дніпропетровську, Кіровоградську та Черкаську області.

Діденко попереджає, що через дію потужного циклону сніг можливий також в західних регіонах, але температура буде близько нуля.

"В Україні найближчої ночі очікується -2-7 градусів, завтра вдень 0-4 градуси морозу, на Півдні та Заході близько нуля. Повітряна маса арктичного походження почне запливати в Україну з 14-го січня, розпочне з північних областей", - продовжила синоптик у своєму мікроблозі.

У Києві суттєвих опадів не очікується, але можливий мокрий сніг. Вночі буде до -4, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до -1.

"Похолодання почне в Київ заходити з 14-го січня, пік морозів припаде на 15-19 січня. Передбачається у нічні години до -15-19 градусів... Перевірте перед негодою стан вашого автомобіля, подбайте про відповідний одяг, особливо, взуття, більш уважно до здоров'я", - своєрідно підсумувала Наталка Діденко у свіжому прогнозі погоди.

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