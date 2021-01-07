Погода в Україні в п’ятницю, 8 січня, буде вологою з туманами й температурою трохи вище нуля

Про це повідомила синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Опади у вигляді дощу, часом мокрого снігу, найближчої ночі та в п’ятницю вранці пройдуть на північному сході України. А вдень більш потужні опади завітають на Південь країни.

При цьому на значній частині України буде без істотних опадів.

Південно-західний вітер буде поривчастим і робитиме перебування на свіжому повітрі не дуже комфортним.

Температура повітря в п’ятницю, 8 січня, в Україні коливатиметься в межах +1… +5 градусів.

У Києві 8-го січня опади малоймовірні, вдень близько +2 градусів. Погода у столиці очікується вітряна.

Синоптик попередила, що поступово надалі холоднішатиме, проте без якихось серйозних морозів.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань попереджав, що найхолоднішими днями в січні будуть 26-27 січня, коли температура становитиме від -15 до -22 градусів.

Що стосується весни, то її початок буде морозним, сніжним і дощовим. Згідно з прогнозом, весна прийде в Україну у другій декаді березня. Справжнє тепло очікується лише в 20-х числах квітня, але воно буде недовгим.

Нагадаємо, рятувальники попередили про небезпеку, перший рівень: "Майже по всій країні...", що чекає на українців після Різдва.

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