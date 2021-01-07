Різке погіршення погоди очікується в четвер, 7 січня, коли більшість українців відзначають Різдво
Про зміну погодних умов повідомили на сайті Укргідрометцентру, передає Politeka.net.
Відзначається, що вдень на Різдво майже у всій країні, а саме в північних, центральних і східних областях збережеться туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).
Крім того, про подальше погіршення погоди передають рятувальники. Згідно з даними, опублікованими прес-службою ДСНС, після туманного 7 січня українців очікують більш важкі випробування.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Спекотна Анджеліна Джолі в шовковій сукні без ліфчика захопила жіночністю: "Леді на мільйон"
Комарова зі "Світ навиворіт" оточили автоматники, небезпечні кадри: "Це дуже непроста..."
Розкута Дорофєєва показала свою безсоромність в костюмі з вирізами на стегнах: "Ну що за шедевр..."
"Вічно вагітна": 42-річна українка народила 18-ту дитину, вразивши навіть лікарів, унікальні кадри
Так, 8 січня, всі регіони, крім західних і південних, накриють значні опади, вночі місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Пориви вітру місцями, крім західних областей, сягатимуть 15-20 м/с.
Що стосується температури повітря й опадів, то 7 січня в західних і північних областях вдень очікується 1-6 градусів тепла; в центральних, східних і Запорізькій областях - 2-7 градусів тепла; на півдні країни - 7-12 вище нуля.
Також на Різдво на всій території країни очікуються опади різної інтенсивності: в східних і південних областях дощ, в західних областях - дощ і мокрий сніг; в центральних і північних областях помірний, місцями значний дощ з переходом в мокрий сніг.
8 січня вночі мокрий сніг накриє північні, центральні та східні області. Вдень на більшій частині території країни опади не передбачаються.
Нагадаємо, що підступна стихія насувається на Одесу, коли чекати негоди: "зливи, шквали і похолодання"
Як повідомляла Politeka, Птахи розкидані по всьому пляжу: в мережі показали трагічні наслідки салюту на українському курорті, кадри
Також Politeka писала, що "Ось це початок 2021 року": відео погодної аномалії, прокинулися навіть бджоли