Без потреби краще не виходити з дому

Різке погіршення погоди очікується в четвер, 7 січня, коли більшість українців відзначають Різдво

Про зміну погодних умов повідомили на сайті Укргідрометцентру, передає Politeka.net.

Відзначається, що вдень на Різдво майже у всій країні, а саме в північних, центральних і східних областях збережеться туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, про подальше погіршення погоди передають рятувальники. Згідно з даними, опублікованими прес-службою ДСНС, після туманного 7 січня українців очікують більш важкі випробування.

Так, 8 січня, всі регіони, крім західних і південних, накриють значні опади, вночі місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Пориви вітру місцями, крім західних областей, сягатимуть 15-20 м/с.

Що стосується температури повітря й опадів, то 7 січня в західних і північних областях вдень очікується 1-6 градусів тепла; в центральних, східних і Запорізькій областях - 2-7 градусів тепла; на півдні країни - 7-12 вище нуля.

Також на Різдво на всій території країни очікуються опади різної інтенсивності: в східних і південних областях дощ, в західних областях - дощ і мокрий сніг; в центральних і північних областях помірний, місцями значний дощ з переходом в мокрий сніг.

8 січня вночі мокрий сніг накриє північні, центральні та східні області. Вдень на більшій частині території країни опади не передбачаються.

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