Погода в Україні 7 січня зіпсує настрій кардинально, мокрий дощ зі снігом накриє абсолютно всіх

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Так, особливо сильно дістанеться жителям Західної України. Стовпчик термометра покаже 2-4 градуси за Цельсієм вдень і близько -1+3 градусів вночі. Синоптики прогнозують, що буде сильний дощ з мокрим снігом, який накриє абсолютно всіх.

Схожа картина буде і на півночі України, де мокрий сніг з дощем випробує громадян на міцність. Вдень повітря прогріється до 2-4 зі знаком «плюс», а ввечері охолоне до 0-2 градусів тепла.

Центральну частину України сьогодні чекають сильні дощі, але обійдеться без снігу. Вдень повітря прогріється до 2-8 градусів тепла, а вночі різко похолодає до 0-3 зі знаком «плюс».

Найтепліше буде на півдні України, де стовпчик термометра покаже від 8 до 11 градусів тепла. Після заходу сонця очікується похолодання до 3-5 тепла.

Трохи прохолодніше буде на сході країни, де на вулиці буде від 3 до 5 тепла. Ближче до вечора картина зміниться: очікується від 1 до 4 за Цельсієм.

У Києві та передмісті сьогодні очікується близько 2-5 градусів тепла, а вночі від 0 до 2 зі знаком «плюс». На вулиці буде дощитиме і з мокрим снігом.

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