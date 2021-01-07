Погода в Украине 7 января испортит настроение кардинально, мокрый дождь со снегом накроет абсолютно всех

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Так, особенно сильно достанется жителям западной Украины. Столбик термометра покажет 2-4 градуса по Цельсию днем и около -1+3 градусов ночью. Синоптики прогнозируют, что будет сильный дождь с мокрым снегом, который накроет абсолютно всех.

Похожая картина будет и на севере Украины, где мокрый снег с дождем испытает граждан на прочность. Днем воздух прогреется до 2-4 со знаком «плюс», а вечером остынет до 0-2 градусов тепла.

Центральную часть Украины сегодня ждут сильные дожди, но обойдется без снега. Днем воздух прогреется до 2-8 градусов тепла, а ночью резко похолодает до 0-3 со знаком «плюс».

Теплее всего будет на юге Украины, где столбик термометра покажет от 8 до 11 градусов тепла. После захода солнца ожидается похолодание до 3-5 тепла.

Немного прохладнее будет на востоке страны, где на улице будет от 3 до 5 тепла. Ближе к вечеру картина изменится: ожидается от 1 до 4 по Цельсию.

В Киеве и пригороде сегодня ожидается около 2-5 градусов тепла, а ночью от 0 до 2 со знаком «плюс». На улице будет дождливо и с мокрым снегом.

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