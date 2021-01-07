Погода в Украине в пятницу, 8 января, будет влажной с туманами и температурой чуть выше нуля

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Осадки в виде дождя, иногда мокрого снега, ближайшей ночью и в пятницу утром пройдут на северо-востоке Украины. А днем более мощные осадки посетят юг страны.

При этом на значительной части Украины будет без существенных осадков.

Юго-западный ветер будет порывистым и будет делать пребывание на свежем воздухе не очень комфортным.

Температура воздуха в пятницу, 8 января, в Украине будет колебаться в пределах +1... +5 градусов.

В Киеве 8-го января осадки маловероятны, днем около +2 градусов. Погода в столице ожидается ветреная.

Синоптик предупредила, что постепенно в дальнейшем будет холодать, однако без каких-то серьезных морозов.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань предупреждал, что самыми холодными днями в январе будут 26-27 января, когда температура составит от -15 до -22 градусов.

Что касается весны, то ее начало будет морозным, снежным и дождливым. Согласно прогнозу, весна придет в Украину во второй декаде марта. Настоящее тепло ожидается лишь в 20-х числах апреля, но оно будет недолгим.

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