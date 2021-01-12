Украинцам стоит готовиться к мощному циклону, который существенно ухудшит погоду в стране
Срочный прогноз погоды появился в личном микроблоге синоптика Натальи Диденко.
По ее словам, из-за южного циклона погода существенно ухудшится уже в ночь на 13 января, из-за которого возможны дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица и штормовой северо-восточный ветер.
В течение суток плохие погодные условия охватят юго-восточную часть Украины, а также Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую, Кировоградскую и Черкасскую области.
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Диденко предупреждает, что из-за действия мощного циклона снег возможен также в западных регионах, но температура будет около нуля.
"В Украине ближайшей ночью ожидается -2-7 градусов, завтра днем 0-4 градуса мороза, на Юге и Западе около нуля. Воздушная масса арктического происхождения начнет заплывать в Украину с 14-го января, начнет с северных областей", - продолжила синоптик в своем микроблоге.
В Киеве существенных осадков не ожидается, но возможен мокрый снег. Ночью будет до -4, а днем столбики термометров поднимутся до -1.
"Похолодание начнет в Киев заходить с 14-го января, пик морозов придется на 15-19 января. Предполагается в ночные часы до -15-19 градусов... Проверьте перед непогодой состояние вашего автомобиля, позаботьтесь о соответствующей одежде, особенно обуви, более внимательно к здоровью", - своеобразно подытожила Наталья Диденко в свежем прогнозе погоды.
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