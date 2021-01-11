Потужна смуга високого атмосферного тиску, яка простягнулася від Антлантики, впливатиме завтра на погоду в Україні
Свіжий прогноз погоди на 12 січня з'явився у мікроблозі Наталки Діденко.
За її словами, через дію високого атмосферного тиску завтра у більшості регіонів буде суха погода.
"Щось трохи політає у західній частині, на Вінниччині, Житомирщині та Київщині - але нічого особливого. В Криму та Приазов'ї очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. І це все", - попередила синоптик своїх підписників.
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В ніч на 12 січня температура коливатиметься від -2 до -7 градусів, на Півдні - близько нуля. Вдень синоптики прогнозують від - 2 до +2 градусів.
"Надалі температура повітря поступово знижуватиметься і в період 14-19 січня досягатиме у нічні години -14-20 градусів", - продовжила Діденко у своєму особистому мікроблозі.
Що стосується Києва, то завтра у столиці не передбачається суттєвих опадів, а вдень температура коливатиметься від -3 до -1. А пік морозів припаде на 14-18 січня.
Раніше ми попереджали, що до України наближаються снігопади та морози до -16.
Якщо 10 січня в Україні очікується від 2 градусів морозу до 3 тепла, а вже в середині наступного тижня, 14 січня, почнуться морози прийдуть снігопади, а все розпочнеться з Лівобережної України.
Також опади можливі на Буковині та у Львівській області, а стовпчики термометрів у Києві опустяться до -6, а в Харкові - до -12 градусів. До -14 вже прийде в Україну 13 січня.
Нагадаємо, що стихія розбушувалася в Україні.
Як повідомляла Politeka, морози з мокрим снігом насуваються на Україну, нове випробування січня
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