Потужна смуга високого атмосферного тиску, яка простягнулася від Антлантики, впливатиме завтра на погоду в Україні

Свіжий прогноз погоди на 12 січня з'явився у мікроблозі Наталки Діденко.

За її словами, через дію високого атмосферного тиску завтра у більшості регіонів буде суха погода.

"Щось трохи політає у західній частині, на Вінниччині, Житомирщині та Київщині - але нічого особливого. В Криму та Приазов'ї очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. І це все", - попередила синоптик своїх підписників.

В ніч на 12 січня температура коливатиметься від -2 до -7 градусів, на Півдні - близько нуля. Вдень синоптики прогнозують від - 2 до +2 градусів.

"Надалі температура повітря поступово знижуватиметься і в період 14-19 січня досягатиме у нічні години -14-20 градусів", - продовжила Діденко у своєму особистому мікроблозі.

Що стосується Києва, то завтра у столиці не передбачається суттєвих опадів, а вдень температура коливатиметься від -3 до -1. А пік морозів припаде на 14-18 січня.

Раніше ми попереджали, що до України наближаються снігопади та морози до -16.

Якщо 10 січня в Україні очікується від 2 градусів морозу до 3 тепла, а вже в середині наступного тижня, 14 січня, почнуться морози прийдуть снігопади, а все розпочнеться з Лівобережної України.

Також опади можливі на Буковині та у Львівській області, а стовпчики термометрів у Києві опустяться до -6, а в Харкові - до -12 градусів. До -14 вже прийде в Україну 13 січня.

Нагадаємо, що стихія розбушувалася в Україні.

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