Погода в Україні 9 січня зазнає громадян сильними дощами, які місцями йтимуть з мокрим снігом

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Так, найхолодніше буде на західній частині України. На вулиці очікується від -2 морозу до 2 тепла. Вночі ж синоптики прогнозують сильне похолодання, аж до 7 нижче нуля.

Невеликий снігопад сьогодні буде на півночі України. Очікується, що опади пройдуть у Чернігівській та Сумській областях. Вдень стовпчик термометра покаже від 1 морозу до 1 тепла. Вночі показник утримається в аналогічних межах.

У Центральній Україні дощі пройдуть лише в Запорізькій області. Всіх інших чекає сонце і від 1 морозу до 3 зі знаком «плюс». Вночі ж похолодає, місцями до 2 морозу.

Трохи іншою очікується погода на півдні України. Тут хмарність накриє Херсонську область. Жителів інших областей чекають прояснення і до 3 тепла. Вночі на вулиці буде близько -1 + 1 за Цельсієм.

Особливо сильно сьогодні дістанеться жителям Східної України. Тут будуть сильні дощі з мокрим снігом. Стовпчик термометра покаже від 1 морозу до 2 тепла. Вночі ж похолодає, місцями до 1 зі знаком «мінус».

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