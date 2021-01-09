Погода в Україні 9 січня зазнає громадян сильними дощами, які місцями йтимуть з мокрим снігом
Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.
Так, найхолодніше буде на західній частині України. На вулиці очікується від -2 морозу до 2 тепла. Вночі ж синоптики прогнозують сильне похолодання, аж до 7 нижче нуля.
Невеликий снігопад сьогодні буде на півночі України. Очікується, що опади пройдуть у Чернігівській та Сумській областях. Вдень стовпчик термометра покаже від 1 морозу до 1 тепла. Вночі показник утримається в аналогічних межах.
71-річна Пугачова приголомшила відвертим вбранням і худорбою поруч з екс-коханцем: "Ну просто..."
Щасливий Остапчук вперше за довгий час показав старших дітей від першого шлюбу: "На тата зовсім не схожа"
"Холостячка" Ксенія Мішина схудла на 30 кілограмів, фото з минулого життя: "Зовсім інша людина..."
Сумний Дан Балан приголомшив несподіваним образом, залишилися тільки очі: "Як Кай зі "Снігової королеви"»
71-річна Пугачова вибралася на вулицю без косметики, ошелешивши виглядом: "Старість не радість"
У Центральній Україні дощі пройдуть лише в Запорізькій області. Всіх інших чекає сонце і від 1 морозу до 3 зі знаком «плюс». Вночі ж похолодає, місцями до 2 морозу.
Трохи іншою очікується погода на півдні України. Тут хмарність накриє Херсонську область. Жителів інших областей чекають прояснення і до 3 тепла. Вночі на вулиці буде близько -1 + 1 за Цельсієм.
Особливо сильно сьогодні дістанеться жителям Східної України. Тут будуть сильні дощі з мокрим снігом. Стовпчик термометра покаже від 1 морозу до 2 тепла. Вночі ж похолодає, місцями до 1 зі знаком «мінус».
Нагадаємо, що підступна стихія насувається на Одесу, коли чекати негоди: "зливи, шквали й похолодання"
Як повідомляла Politeka, Птахи розкидані по всьому пляжу: в мережі показали трагічні наслідки салюту на українському курорті, кадри
Також Politeka писала, що "Ось це початок 2021 року": відео погодної аномалії, прокинулися навіть бджоли