Погода в Украине 9 января испытает граждан сильными дождями, которые местами будут идти с мокрым снегом
Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.
Так, холоднее всего будет на западной части Украины. На улице ожидается от -2 мороза до 2 тепла. Ночью же синоптики прогнозируют сильное похолодание, вплоть до 7 ниже нуля.
Небольшой снегопад сегодня будет на севере Украины. Ожидается, что осадки пройдут в Черниговской и Сумской областях. Днем столбик термометра покажет от 1 мороза до 1 тепла. Ночью показатель удержится в аналогичных пределах.
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В центральной Украине дожди пройдут лишь в Запорожской области. Всех остальных ждет солнце и от 1 мороза до 3 со знаком «плюс». Ночью же похолодает, местами до 2 мороза.
Немного другой ожидается погода на юге Украины. Здесь облачность накроет Херсонскую область. Жителей остальных областей ждут прояснения и до 3 тепла. Ночью на улице будет около -1+1 по Цельсию.
Особенно сильно сегодня достанется жителям восточной Украины. Здесь будут сильные дожди с мокрым снегом. Столбик термометра покажет от 1 мороза до 2 тепла. Ночью же похолодает, местами до 1 со знаком «минус».
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