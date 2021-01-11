Мощная полоса высокого атмосферного давления, которая протянулась от Антлантики, будет влиять завтра на погоду в Украине

Свежий прогноз погоды на 12 января появился в микроблоге Натальи Диденко.

По ее словам, из-за действия высокого атмосферного давления завтра в большинстве регионов будет сухая погода.

"Что-то немного полетает в западной части, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях-но ничего особенного. В Крыму и Приазовье ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. И это все", - предупредила синоптик своих подписчиков.

В ночь на 12 января температура будет колебаться от -2 до -7 градусов, на юге - около нуля. Днем синоптики прогнозируют от - 2 до +2 градусов.

"В дальнейшем температура воздуха постепенно будет снижаться и в период 14-19 января будет достигать в ночные часы-14-20 градусов", - продолжила Диденко в своем личном микроблоге.

Что касается Киева, то завтра в столице не предвидится существенных осадков, а днем температура будет колебаться от -3 до -1. А пик морозов придется на 14-18 января.

Ранее мы предупреждали, что к Украине приближаются снегопады и морозы до -16.

Если 10 января в Украине ожидается от 2 градусов мороза до 3 тепла, а уже в середине следующей недели, 14 января, начнутся морозы придут снегопады, а все начнется с Левобережной Украины.

Также осадки возможны на Буковине и в Львовской области, а столбики термометров в Киеве опустятся до -6, а в Харькове - до -12 градусов. До -14 уже придет в Украину 13 января.

Напомним, что стихия разбушевалась в Украине.

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