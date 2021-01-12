Погода в Україні 12 січня змусить громадян задуматися, невеликі холоди вночі зіпсують настрій

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

На заході України жителі "відбудуться" підвищеною хмарністю. На вулиці очікується від 1 морозу до 4 зі знаком "плюс". Після заходу сонця стовпчик термометра покаже від 1 до 5 морозу.

Схожа картина буде і на півночі країни, де повітря буде в районі -2+1 за Цельсієм. Ближче до вечора синоптики прогнозують близько 2-5 зі знаком "мінус". Дощів не буде, хоча небо і затягнуть Хмари.

Підвищена хмарність без дощів буде в районі -1 + 1 градусів за Цельсієм. Ближче до вечора синоптики прогнозують похолодання, буде близько 2-4 морозу.

На півдні України очікуються локальні дощі зі снігом. До них варто очікувати жителям Херсонської області. Інших чекають хмарність і Денні -1+1 градус. Вночі очікується від 1 до 4 морозу.

Трохи опадів потрапить і на східну частину України – в Запорізькій області будуть локальні дощі з мокрим снігом. На вулиці очікується -1 + 1 градус за Цельсієм. Після заходу сонця мороз посилиться, зупинившись в районі 3-5 морозу.

У Києві та приміських населених пунктах буде від +1 до -2 морозу і сильна хмарність. Увечері показник опуститься до 2-5 зі знаком "мінус".

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