Как красиво на это все смотреть...

Карпаты уже несколько дней заметает снегом, а на высокогорье держится мороз до -10 градусов

Судя по погоде в украинские Карпаты уже пришла настоящая зима, ведь метель в Карпатах наблюдается по меньшей мере с начала текущей недели.

Об этом сообщают в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост, а также публикуют красочные фото зимних Карпат.

Температура, как сообщается, снизилась до 12 градусов ниже нуля. А юго-западный ветер достигает порывов до 9 метров в секунду.

Накануне в горах царил также мороз и плохая видимость, которая упала до 50 метров. Снег выпал и на других известных горнолыжных курортах Карпат. В связи с метелью спасатели предупредили туристов об опасности.

Кроме того, в Сети пользователи делятся фотографиями заснеженных Карпатских гор. Тем временем пользователи сети радуются такой погоде и ждут не дождутся, когда так заснежит всю Украину:

"Погодка звенит! Надо собираться в горы!", "Красота невероятная", "И зима очень хорошая...", "Сказка", "Как красиво на это все смотреть, сидя в тепле", "Нам бы такую зиму", "Неважно в какое время и при какой погоде не были бы сделаны фотки-они суперовые!".

Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом.

Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью.

Также Politeka писала, что мокрый снег покинет Украину, погода резко сменит настроение.