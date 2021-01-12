Погода в Украине 12 января заставит граждан задуматься, небольшие холода ночью подпортят настроение

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

На западе Украины жители "отделаются" повышенной облачностью. На улице ожидается от 1 мороза до 4 со знаком "плюс". После захода солнца столбик термометра покажет от 1 до 5 мороза.

Похожая картина будет и на севере страны, где воздух будет в районе -2+1 по Цельсию. Ближе к вечеру синоптики прогнозируют около 2-5 со знаком "минус". Дождей не будет, хотя небо и затянут тучи.

Повышенная облачность без дождей будет в районе -1+1 градусов по Цельсию. Ближе к вечеру синоптики прогнозируют похолодание, будет около 2-4 мороза.

На юге Украины ожидаются локальные дожди со снегом. К ним стоит ожидать жителям Херсонской области. Остальных ждут облачность и дневные -1+1 градус. Ночью ожидается от 1 до 4 мороза.

Немного осадков попадет и на восточную часть Украины – в Запорожской области будут локальные дожди с мокрым снегом. На улице ожидается -1+1 градус по Цельсию. После захода солнца мороз усилится, остановившись в районе 3-5 мороза.

В Киеве и пригородных населенных пунктах будет от +1 до -2 мороза и сильная облачность. Вечером показатель опустится до 2-5 со знаком "минус".

Напомним, что зимняя сказка застала украинцев, невероятные кадры

Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью.

Также Politeka писала, что лютый мороз со снегом нагрянули в Карпаты, все кругом белым бело.