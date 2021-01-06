В украинских Карпатах засыпало снегом популярный горнолыжный курорт Драгобрат

В сети появилось видео снегопада, а также фото лыжных трасс, которые готовы встречать туристов.

Яркие кадры в Facebook показал Василий Молдавчук (чтобы посмотреть видео досрольте до конца страницы).

Во время сьемок видео он утоочнил, что снег мокрый, температура была около 0 градусов. Но приятно, что хорошо снежит, а не идет дождь. На трассу начало все больше выходить людей.

Кроме того, он уточнил, что снег прошел вчера, а утром склоны были покрыты белым ковром. Блогер говорит, что снега на курорте мало, что является большой проблемой для туристов, которые не могут полноценно кататься на спусках.

Пользователи сети выражали удовольствие от увиденного и писали о своем желании приехать в горы, чтобы покататься на лижах или сноуборде.

"Супер", "с праздниками, скоро будем, снежку побольше", "Давайте в горы", "Невероятная красота", "ни одно видео не передает этой красоты, это надо видеть", "Давайте, к нам снега хватит для всех", "Най вам всегда снежит по заказу! Сезон длится хоть 6 месяцев".

Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом.

Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью.

Также Politeka писала, что лютый мороз со снегом нагрянули в Карпаты, все кругом белым бело.