Як красиво на це все дивитися...

Карпати вже кілька днів замітає снігом, а на високогір'ї тримається мороз до -10 градусів

Судячи з погоди в українські Карпати вже прийшла справжня зима, адже заметіль в Карпатах спостерігається щонайменше з початку поточного тижня.

Про це повідомляють у Facebook Чорногірський горний пошуково-рятувальний пост, а також публікують барвисті фото зимових Карпат.

Температура, як повідомляється, знизилася до 12 градусів нижче нуля. А південно-західний вітер досягає поривів до 9 метрів в секунду.

Напередодні в горах панував також мороз і погана видимість, яка впала до 50 метрів. Сніг випав і на інших відомих гірськолижних курортах Карпат. У зв'язку з хуртовиною рятувальники попередили туристів про небезпеку.

Крім того, в мережі користувачі діляться фотографіями засніжених Карпатських гір. Тим часом користувачі Мережі радіють такій погоді і чекають не дочекаються, коли так засніжить всю Україну:

"Погодка дзвенить! Треба збиратися в гори!", "Краса неймовірна", " і зима дуже хороша...", "Казка", "Як красиво на це все дивитися, сидячи в теплі", "Нам би таку зиму", " неважливо в який час і при якій погоді не були б зроблені фотки-вони суперові!".

Нагадаємо, що аномальні холоди й снігопад нагрянуть в Україну, синоптик ошелешив прогнозом.

Як повідомляла Politeka, Карпати в небезпеці, ліси зникають із загрозливою швидкістю.

Також Politeka писала, що мокрий сніг покине Україну, погода різко змінить настрій.