В этом году в Украине снова вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, поэтому людям стоит готовиться к новым цифрам в платежках

В среднем украинцы будут платить за ЖКУ на 30% больше, чем раньше. В этом году ожидается подорожание отопления и водоснабжения, рассказала в комментарии «Апострофу» координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко.

Она отметила, что рост тарифов будет связан с тем, что недавно в Украине подорожали газ и электроэнергия. Как результат, это повлияет на услуги по теплоснабжению и нагреву воды.

По подсчетам экспертов, в среднем цифры в платежках вырастут на 30%. К примеру, если раньше отопление обходилось семье в 1000 гривен, то в ближайшем будущем платить придется уже 1300 гривен.

Бойко также напомнила, что с 1 января был отменен льготный тариф на первый 100 киловатт-часов электроэнергии в месяц, по которому украинцы платили 90 копеек за 1 киловатт-час. Теперь независимо от объема потребляемого электричества украинцы будут платить 1,68 гривны за 1 киловатт-час. Таким образом, для семей, которые потребляли в месяц менее 100 киловатт-часов, тариф вырос почти в два раза.

Ранее сообщалось, что изношенность газотранспортной системы в Украине привела к тому, что потребителям приходится доплачивать до 40% от суммы за газ, который попросту улетучивается при транспортировке. Поставщики же компенсируют потери за счет клиентов.

Напомним, новые тарифы на газ разорят украинцев, кого заставят платить на 40% больше.

Как сообщала Politeka, оплата за проезд по-новому, власть приняла решение: что надо знать.

Также Politeka писала, что украинцы подняли бунт против повышения тарифов на 101%, перекрывают трассы.